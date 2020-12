Borussia M'Gladbach, Thuram perde la testa: spunto in faccia ad un avversario

Nella sconfitta subita in rimonta dal Borussia M'Gladbach contro l'Hoffenheim, ha pesato tantissimo l'espulsione di Marcus Thuram che ha lasciato i suoi in dieci al 79'. L'attaccante francese infatti ha sputato in faccia al giocatore avversario Stefan Posch nel bel mezzo di una pandemia e l'arbitro non ci ha pensato due volte a farlo uscire dal campo immediatamente.