Brescia-Napoli, ecco dove seguire il match in tv e streaming

Sky o Dazn per Brescia Napoli? Gli azzurri tornano in campo nell'insolito orario del venerdì sera, cercando di dare continuità di risultati in campionato dopo la vittoria di Cagliari. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport sul canale 202 dell'emittente satellitare. Ovviamente per gli abbonati Sky sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l'applicazione 'Sky Go'.