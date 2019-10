Buu razzisti contro Vieira: Giudice Sportivo rinvia e chiede accertamenti supplementari

Supplemento d'indagine per i cori razzisti contro Ronaldo Vieira rivolti nei suoi confronti durante Sampdoria-Roma. A renderlo noto quest'oggi il Giudice Sportivo, nel suo comunicato. Di seguito il testo.

Considerato che, in relazione ai cori di cui è stato oggetto il calciatore Viera Nan Ronaldo Augusto durante la gara, e a cui fa cenno anche il Direttore di gara su segnalazione del Quarto Ufficiale, a sua volta informato dal Responsabile dell’Ordine pubblico, è necessario che, al fine di calibrare la responsabilità della Società per come prevista nel nuovo CGS (artt. 6,7,28), anche in attesa dell’adozione dei nuovi modelli organizzativi e gestionali, debba emergere, anche in relazione all’applicazione dell’art. 29 lettera c) CGS, il comportamento fattivamente collaborativo della Società stessa nell’identificazione dei responsabili ai fini della conseguente adozione da parte degli Organi competenti delle misure interdittive dell’accesso agli impianti,

dispone accertamenti supplementari a cura della Procura Federale in ordine all’acquisizione degli elementi sopra indicati.