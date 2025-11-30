C'è solo il Napoli in campo: azzurri in vantaggio sulla Roma a fine 1T

Si chiude sul risultato di 0-1 il primo tempo dell'Olimpico tra Napoli e Roma. Azzurri in vantaggio più che meritatamente, grazie al gol in contropiede di David Neres su assist di Hojlund: in generale, la squadra di Antonio Conte ha trovato fin qui tante trame di gioco ed è arrivata spesso davanti la porta di Svilar. Al contrario, i giallorossi non sono mai riusciti a rendersi pericolosi.