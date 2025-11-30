Contropiede fulmineo e Neres la sblocca! Napoli in vantaggio all'Olimpico

Il Napoli passa in vantaggio all'Olimpico al minuto 36: contropiede fulmineo gestito da Hojlund e David Neres, con il brasiliano che arrivato davanti a Svilar è lucidissimo e lo scavalca con un tocco sotto. Proteste della Roma per un presunto fallo ad inizio azione, ma per arbitro e VAR è giustamente tutto regolare.