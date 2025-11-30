Neres sfinito, chiede il cambio per crampi: entra Lucca al suo posto
David Neres è ormai sfinito al minuto 85: si accascia a terra per crampi e chiede la sostituzione. Al suo posto Antonio Conte ha inserito Lorenzo Lucca.
