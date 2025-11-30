Prima mossa di Conte: entra Politano al posto di Lang

Prima mossa di Conte: entra Politano al posto di LangTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:15Brevi
di Davide Baratto

Antonio Conte effettua la prima sostituzione al 69esimo, sul vantaggio di 1-0 contro la Roma: entra Matteo Politano al posto di Noa Lang. Dal punto di vista tattico cambia poco, semplicemente Neres si sposterà sulla sinistra per fare spazio a Politano a destra.