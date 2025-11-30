Il Napoli espugna l'Olimpico! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

vedi letture

È tornato il Napoli, la notte è finita ed i campioni d'Italia battono la Roma capolista! La rete di David Neres nel primo tempo decide la sfida dell'Olimpico che ha visto gli azzurri dominare il primo tempo e gestire il vantaggio nel secondo. Prova maiuscola e compatta per gli uomini di Antonio Conte che si impongono e vincono la terza gara consecutiva.

Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!







