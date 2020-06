"Calabria, terra di mafia e terremoti", bufera dopo la clamorosa gaffe di EasyJet

Gaffe clamorosa quella della compagnia EasyJet, che ha come protagonista la regione Calabria. Lo scivolone della compagnia lowcost britannica riguarda un testo pubblicato nella sua sezione "Ispirami", che racconta una surreale Calabria da Far West: un territorio straordinario per “un assaggio autentico della vivace vita italiana” grazie alla sua “evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti” e la “mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram”. Insomma, non una presentazioni idilliaca, considerano la totale rimozione di aspetti che animano la Calabria come la Magna Grecia o i borghi medioevali. Reazioni dure sui social ma anche alla stessa Regione, con la deputata di Fratelli d'Italia Wanda Ferro che ha addirittura chiesto la sospensione di ogni rapporto con la compagnia aerea.