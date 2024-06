Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: c'è la Georgia di Kvara tra i 3 match di Euro 2024

Dopo le tre gara di ieri a Euro 2024, scende in campo oggi Khvicha Kvaratskhelia con la sua Georgia contro la Repubblcia Ceca.

TuttoNapoli.net

Dopo le tre gara di ieri a Euro 2024, scende in campo oggi Khvicha Kvaratskhelia con la sua Georgia contro la Repubblcia Ceca. In giornata altre due gare dell'Europeo: alle 18 Turchia-Portogallo, alle 21 Belgio Romania. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

15.00 Georgia-Repubblica Ceca (Europei) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

18.00 Turchia-Portogallo (Europei) - RAI 2, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.00 Finale campionato italiano Under 16 Serie A e B - DAZN

21.00 Belgio-Romania (Europei) - RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

22.30 Gremio-Internacional (Brasileirão) - MOLA