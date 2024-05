Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: proseguono Serie A e playoff di Serie B

Ci sono diversi appuntamenti in questo sabato 18 maggio 2024. Continua il 37° turno di Serie A così come i play-off di Serie B

Ci sono diversi appuntamenti in questo sabato 18 maggio 2024. Continua il 37° turno di Serie A così come i play-off di Serie B, ma si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono tanti gli appuntamenti internazionali.

CALCIO IN TV OGGI E STASERA - SABATO 18 MAGGIO

11.00 Frosinone-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Inter-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Roma-Bologna (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

13.00 Empoli-Lazio (Campionato Primavera) - SILIVE24

15.00 Sassuolo-Juventus (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Diretta Gol Bundesliga - SKY SPORT CALCIO

15.30 Bayer Leverkusen-Augsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX

18.00 Lecce-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

18.00 Milan-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN

19.00 Sporting-Chaves (Campionato portoghese) - DAZN

19.45 Nashville-Atlanta United (MLS) - APPLE TV

20.00 Al Ahli-Abha (Saudi League) - SOLOCALCIO

20.30 Catanzaro-Brescia (Playoff Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

20.30 Catania-Atalanta U23 (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e SESTARETE (canale 81, solo in Sicilia)

20.30 Benevento-Triestina (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.30 Casertana-Juventus Next Gen (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

20.30 Carrarese-Perugia (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

20.45 Torino-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Vicenza-Taranto (Playoff Serie C) - RAI SPORT e SKY SPORT (canale 253)

21.30 Braga-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 River Plate-Belgrano (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA

23.30 Fortaleza-Athletico Paranaense (Brasileirão) - MOLA