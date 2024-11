Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: altro anticipo di A, ma anche B, Liga e Bundes

Non mancano le partite da poter seguire in tv nella giornata di oggi, venerdì 8 novembre 2024. Prosegue, dopo l'anticipo tra Genoa e Como, il programma del 12° turno di Serie A con la sfida del venerdì sera tra Lecce e Empoli. Ma non solo il match del Via del Mare, in campo anche con i rispettivi anticipi la Serie B e la C, ma anche tornei internazionali come Liga e Bundes.

20.30 Frosinone - Palermo (Serie B) - DAZN

20.30 Union Berlino - Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Triestina - Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Trento - Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Pro Vercelli - Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Lecce - Empoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Rayo Vallecano - Las Palmas (Liga) - DAZN