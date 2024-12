Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: apre il City alle 13.30, chiudono Lazio e Barça

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo sabato 21 dicembre. Si parte alle 13:30 con la gara di Premier tra Aston Villa e Manchester City, continua la 17ª giornata di Serie A che vede scendere in campo anche il Napoli in trasferta contro il Genoa, alle ore 18:00. Chiude alle ore 21:00 il big match di Liga tra Barcellona e Atletico Madrid. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 21 DICEMBRE

11.00 Inter-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Monza-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Aston Villa-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00 Getafe-Maiorca (Liga) - DAZN

15.00 Torino-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Bari-Sudtirol (Serie B) - DAZN

15.00 Carrarese-Cosenza (Serie B) - DAZN

15.00 Mantova-Frosinone (Serie B) - DAZN

15.00 Sassuolo-Palermo (Serie B) - DAZN

15.00 Union Clodiense-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Novara-Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Arzignano-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Lumezzane-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Renate-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Empoli-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Eintracht Francoforte-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 West Ham-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Brentford-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.15 Celta-Real Sociedad (Liga) - DAZN

17.15 Zona Serie B - DAZN

17.15 Catanzaro-Spezia (Serie B) - DAZN

17.15 Cittadella-Reggiana (Serie B) - DAZN

17.15 Modena-Pisa (Serie B) - DAZN

17.30 Audace Cerignola-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Team Altaura-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Casertana-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Sestri Levante-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Dinamo Zagabria-NK Varazdin (Campionato croato) - MOLA

18.00 Genoa-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Crystal Palace-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

18.30 Bayer Leverkusen-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Osasuna-Athletic (Liga) - DAZN

18.30 Sporting Gijon-Malaga (Segunda Division) - DAZN

20.45 Lecce-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30 Moreirense-Porto (Campionato portoghese) - DAZN