Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua il Mondiale per Club

vedi letture

Questa notte sono andate in scena due partite del Mondiale per Club FIFA, Porto-Al Ahly e Inter Miami-Palmeiras. In questo martedì 24 giugno sono previste anche due gare serali: alle ore 21:00 giocheranno Benfica-Bayern Monaco e Auckland City-Boca Juniors. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 24 GIUGNO

21.00 Benfica-Bayern (Mondiale per Club) - DAZN e ITALIA 1

21.00 Auckland City-Boca Juniors (Mondiale per Club) - DAZN