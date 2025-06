Ultim'ora Ndoye, massima priorità al Napoli! Romano: "Offerte dalla Premier messe in stand-by"

vedi letture

Il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, tramite un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sull'asse Napoli-Ndoye dopo l'incontro di quest'oggi tra gli azzurri ed il Bologna: "Vi confermo che nella giornata di oggi c’è stato un contatto diretto tra Napoli e Bologna per Beukema e Ndoye. Dan Ndoye continua a dare massima priorità al Napoli, ma non c’è ancora l’intesa sulle cifre tra i due club. Le due società dovranno continuare a parlarne.

L’attaccante svizzero sta mettendo in stand-by le altre proposte che ha in Premier League, per dare comunque una corsia preferenziale al Napoli in attesa di capire se i due club riusciranno a trovare un accordo sulle cifre”. Queste le ultime su per quanto riguarda l'acquisto di un esterno d'attacco che possa garantire ad Antonio Conte qualità e quantità. Oltre Ndoye ci sono delle ultime anche sulla possibilità di vedere Jadon Sancho al Napoli, una pista dal valore mediatico importante visto le squadre che ha girato l'esterno inglese in queste ultime stagioni non proprio fortunate.