Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Mondiale per Club ed Europei U19

In questo lunedì 23 giugno non mancano gli appuntamenti calcistici: proseguono gli Europei Under 19 ed il Mondiale per Club. Prevista una gara alle ore 17:00, Spagna-Germania, una alle 20:00, Olanda-Romania, e due alle 21:00, Seattle Sounders-PSG e Atletico Madrid-Botafogo. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDÌ 23 GIUGNO

17.00 Spagna-Germania (Europei Under 19) - ONEFOOTBALL e UEFA.TV

20.00 Olanda-Romania (Europei Under 19) - ONEFOOTBALL e UEFA.TV

21.00 Seattle Sounders-PSG (Mondiale per Club) - DAZN

21.00 Atletico Madrid-Botafogo (Mondiale per Club) - DAZN e ITALIA 1