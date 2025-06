ADL e l'Al-Hilal aspettano il sì di Osimhen: sta arrivando offerta choc

vedi letture

Il destino di Nunez si intreccia a quello del collega di gol, Victor Osimhen, reduce dal prestito al Galatasaray e pronto a riflettere sul futuro dopo la fine delle sue vacanze. La prima offerta dell'Al-Hilal l'aveva respinta. Ma il club arabo, per accontentare il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, tornerà alla carica. Sul piatto la solita offerta, una somma irrinunciabile.

40 milioni netti per tre anni più opzione per un'altra stagione. Totale: 160 milioni di euro. Cifre impareggiabili per tutti gli altri club. Aspetta anche De Laurentiis. La clausola è di 75 milioni: l'Al-Hilal la coprirà, ma servirà il via libera di Osi. Dettaglio non trascurabile. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.