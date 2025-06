Ufficiale Caprile è del Cagliari: il portiere saluta Napoli a titolo definitivo

Oggi alle 11:44

Dopo Natan che è stato riscattato dal Betis, un altro giocatore saluta il Napoli a titolo definitivo. Si tratta di Elia Caprile che si trasferisce al Cagliari. "La SSC Napoli comunica che il Cagliari Calcio ha esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile. A Elia va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva", scrive il club azzurro sul proprio sito ufficiale.

Il Napoli comincia così a costruire il proprio tesoretto. Al momento è a quota 22 milioni circa. Ovvero gli 8 milioni della cessione di Natan al Betis, altri 8 per Caprile che, appunto, è stato appena riscattato dal Cagliari e altri 6 sempre dal club rossoblu che ha riscattato Gianluca Gaetano.