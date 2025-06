Ndoye, stallo col Napoli! Sky: prova a inserirsi il Borussia Dortmund

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 11:56 In primo piano

Concorrenza tedesca per Dan Ndoye. Spunta il Borussia Dortmund che ci prova per l'esterno svizzero approfittando anche dello stallo con il Napoli e col Bologna che chiede tanto, troppo. Ne parla la redazione di Sky Sport. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, "altri club si stanno informando sulla fattibilità di una possibile operazione. Tra queste, in particolare il Borussia Dortmund". Lo si legge sul proprio sito ufficiale.

"Il club tedesco ha incluso il nome dello svizzero all’interno di una shortlist di nomi per rimpiazzare il partente Bynoe-Gittens sempre più proiettato verso il Chelsea. Se lo stallo con il Napoli – che pur mantiene una posizione di rilievo nella corsa a Ndoye – dovesse protrarsi, dunque, non è da escludere che il Borussia possa inserirsi. Per assicurarsi il cartellino del giocatore del Bologna, quindi, sarà una questione di tempistiche e volontà".