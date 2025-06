Anguissa, il futuro è sempre più azzurro: i motivi della scelta

Frank Zambo Anguissa pochi mesi fa aveva comunicato al Napoli l’intenzione di cambiare aria. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come da allora la situazione sia nuovamente cambiata: "Una decisione che adesso potrebbe essere nuovamente capovolta, con la possibilità concreta di restare ancora a Napoli. Per due anni come prevede l’attuale contratto. O qualcosa in più, qualora si decidesse di riaprire la discussione su un rinnovo di contratto che aveva deciso di proporgli a inizio 2025.

Forse ha influito la festa scudetto, quelle indimenticabili emozioni vissute tra la gente di Napoli, una seconda casa per Zambo e la sua famiglia. Fatto sta che il centrocampista starebbe pensando seriamente di restare a Napoli. Del resto, a oggi non sono arrivate offerte importanti per lui. Il Chelsea ha fatto un sondaggio, il Monaco si è rifatto vivo, l’Arabia ha bussato nuovamente a suon di milioni alla sua porta. E anche il Fenerbahce sembrava pronto a trattare il suo acquisto. Ma Anguissa non ha preso accordi o contatti con nessuno" scrive la rosea.