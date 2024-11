Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Inter-Napoli!

vedi letture

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questa domenica 10 novembre. Prosege la dodicesima giornata di Serie A, che tra le altre vedrà andare in scena il big match Inter-Napoli. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 10 NOVEMBRE

11.00 Atalanta-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Cesena-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.15 Almere City-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

12.30 Atalanta-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Rimini-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.30 Potenza-Avellino (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

12.30 Como-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Fiorentina-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Genoa-Torino (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

14.00 Betis-Celta (Liga) - DAZN

14.30 Twente-Ajax (Eredivisie) - MOLA

14.30 Ospitaletto-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Roma-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Fiorentina-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Cittadella-Cesena (Serie B) - DAZN

15.00 Juve Stabia-Spezia (Serie B) - DAZN

15.00 Reggiana-Catanzaro (Serie B) - DAZN

15.00 Manchester United-Leicester (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Tottenham-Ipswich Town (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Perugia-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Foggia-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Milan Futuro-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Ascoli-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Entella-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Carpi-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Inter-Lazio (Serie A femminile) - DAZN

15.00 Sassuolo-Empoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Udinese-Sampdoria (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

16.15 Maiorca-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

17.15 Salernitana-Bari (Serie B) - DAZN

17.30 Chelsea-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

17.30 Stoccarda-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW

17.30 SPAL-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Messina-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Pianese-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Lumezzane-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Clodiense-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Monza-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Leganes-Siviglia (Liga) - DAZN

18.30 Valladolid-Athletic (Liga) - DAZN

19.30 Heidenheim-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

19.30 Crotone-Catania (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 258) e NOW

19.45 Braga-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

20.45 Inter-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Real Sociedad-Barcellona (Liga) - DAZN

21.15 River Plate-Barracas Central (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA

21.45 Benfica-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 Columbus Crew-New York Red Bulls (Playoff MLS) - APPLE TV