Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: finale di Europa League e playoff di Serie C

Stasera Atalanta e Bayer Leverkusen si contendono il trofeo in finale a Dublino.

Oggi si assegna l'Europa League. Stasera Atalanta e Bayer Leverkusen si contendono il trofeo in finale a Dublino. Si gioca anche in Serie C con il playoff tra Vicenza e Padova. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

20.30 Vicenza-Padova (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

21.00 Atalanta-Bayer Leverkusen (Finale Europa League) - RAI 1, DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)