Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il ritorno dei quarti di Europa League e Conference

Termina oggi la tre giorni delle coppe europee con il ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League. In campo quattro squadre italiane: all'Olimpico il Milan proverà a ribaltare l'andata nell'Euroderby contro la Roma. Nell'altro quarto di Europa League, invece, l'Atalanta dovrà difendere in casa i tre gol di vantaggio dell'andata contro il Liverpool. In Conference League la Fiorentina affronterà al Franchi il Viktoria Plzen dopo lo 0-0 dell'andata. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

18.45 Zona Europa - DAZN

18.45 Diretta Gol Conference League - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

18.45 Fiorentina-Viktoria Plzen (Conference League) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 254)

18.45 Lilla-Aston Villa (Conference League) - DAZN

21.00 Zona Europa - DAZN

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Roma-Milan (Europa League) - RAI 1, DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Atalanta-Liverpool (Europa League) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

21.00 West Ham-Bayer Leverkusen (Europa League) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

21.00 Marsiglia-Benfica (Europa League) - DAZN e SKY SPORT (canale 256)

21.00 Fenerbahçe-Olympiacos (Conference League) - DAZN

21.00 PAOK-Bruges (Conference League) - DAZN