Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo Napoli, Inter e Juventus
In questo sabato 14 marzo continua la 29ª giornata di Serie A: start con Inter-Atalanta alle ore 15:00, si prosegue con Napoli-Lecce alle 18:00 ed a chiudere Udinese-Juventus alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 14 MARZO
11.00 Torino-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Parma-Genoa (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Lazio-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Atalanta-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
14.00 Girona-Athletic (Liga) - DAZN
14.30 Torres-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251)e NOW
14.30 Giugliano-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Casarano-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Latina-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)e NOW
14.30 Potenza-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pineto-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Inter-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Bari-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Cesena-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Empoli-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Juve Stabia-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Padova-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Frosinone-Napoli (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Sassuolo-Verona (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO
15.00 Napoli-Lazio (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Bayer Leverkusen-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 Sunderland-Brighton (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Burnley-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.15 Atletico Madrid-Getafe (Liga) - DAZN
17.00 Lorient-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.15 Monza-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Dinamo Zagabria-Slaven Belupo (Campionato croato) - COMO TV
17.30 Vis Pesaro-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)e NOW
17.30 Livorno-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)e NOW
17.30 Ospitaletto-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Pontedera-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pergolettese-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Napoli-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Toronto-New York Red Bulls (MLS) - APPLE TV
18.30 Arsenal-Everton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Chelsea-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.30 Amburgo-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
18.30 Oviedo-Valencia (Liga) - DAZN
18.45 PSV-NEC (Eredivisie) - COMO TV
19.30 Sampdoria-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Atlanta United-Philadelphia Union (MLS) - APPLE TV
20.00 Al Fateh-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.00 Al Khaleej-Al Nassr (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.30 Sambenedettese-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Albinoleffe-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Udinese-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 West Ham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
21.00 Real Madrid-Elche (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Ajax-Sparta (Eredivisie) - COMO TV
21.00 Kilmarnock-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV
21.30 Arouca-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
23.00 Columbus Crew-Nashville (MLS) - APPLE TV
