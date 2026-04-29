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Mainoo, dall'idea Napoli alla svolta con lo United: ora ha firmato fino al 2031

Mainoo, dall'idea Napoli alla svolta con lo United: ora ha firmato fino al 2031 TuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:50Brevi
di Fabio Tarantino

C'è stato un momento in cui Kobbie Mainoo poteva trasferirsi al Napoli. Un altro talento dopo McTominay destinato all'azzurro per rilanciarsi. Poi, però, qualcosa è cambiato: con il cambio di allenatore, infatti, Mainoo è diventato centrale per la sua squadra oltre che insostituibile. Ora sta anche per rinnovare: secondo Fabrizio Romano, infatti, ha appena firmato fino al 2031. La sua società dunque lo ha blindato.

Presto arriverà anche l'annuncio ufficiale. Così Mainoo è destinato a restare a lungo al Manchester. La sua carriera è cambiata nel giro di poche settimane. Si parlava di lui come del prossimo rinforzo a centrocampo per il mercato di gennaio, poi la svolta. E ora la firma sul rinnovo. 