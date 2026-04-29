Mazzarri torna in panchina? Può ripartire dalla Grecia

Mazzarri torna in panchina? Può ripartire dalla Grecia TuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:00Brevi
di Fabio Tarantino

Walter Mazzarri potrebbe presto tornare in panchina, questa volta in Grecia. Il tecnico toscano è atteso oggi a Salonicco per avviare i colloqui con il presidente dell'Iraklis, Panagiotis Monemvasiotis. Un incontro che potrebbe aprire a un nuovo capitolo della sua carriera dopo un periodo lontano dai campi. Lo riporta la redazione di Tmw. Mazzarri ha voglia di tornare in pista dopo la breve e sfortunata seconda parentesi al Napoli nella stagione 2023/24, quella del decimo posto post-Scudetto e dei tre allenatori in una singola annata. 