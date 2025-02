Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in scena Milan-Inter e Roma-Napoli

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questa domenica 2 febbraio. Continua la 23ª giornata di Serie A che tra le altre vedrà andare in scena due big match: il derby Milan-Inter alle ore 18:00 e Roma-Napoli alle 20:45. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 2 FEBBRAIO

12.30 Juventus-Empoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Gubbio-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.30 Juventus-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

14.00 Barcellona-Alaves (Liga) - DAZN

14.30 Ajax-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

14.30 Chievo-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO

15.00 Fiorentina-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Manchester United-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

15.00 Brentford-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Carrarese-Brescia (Serie B) - DAZN

15.00 Salernitana-Cremonese (Serie B) - DAZN

15.00 Sudtirol-Reggiana (Serie B) - DAZN

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Audace Cerignola-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Avellino-Turris (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Legnago-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Picerno-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Torres-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Pergolettese-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Osijek-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - MOLA

15.00 Como-Lazio (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Eintracht Francoforte-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Levadiakos-Olympiacos (Campionato greco) - MOLA

16.15 Valencia-Celta (Liga) - DAZN

17.15 Bari-Frosinone (Serie B) - DAZN

17.30 Arsenal-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Bayer Leverkusen-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

17.30 Lumezzane-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Giana-Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Taranto-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Pianese-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Pontedera-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

17.45 Lokomotiva Zagabria-Hajduk (Campionato croato) - MOLA

18.00 Milan-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Osasuna-Real Sociedad (Liga) - DAZN

18.30 PAOK-AEK (Campionato greco) - MOLA

19.00 Sporting-Farense (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Pescara-Entella (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 259) e NOW

20.00 Willem II-AZ (Eredivisie) - MOLA

20.45 Roma-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Betis-Athletic (Liga) - DAZN

21.00 San Lorenzo-River Plate (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA

21.30 Estrela Amadora-Benfica (Liga) - DAZN

23.15 Boca Juniors-Huracan (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA