Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 33ª di Serie A, alle 18 Monza-Napoli

In questo sabato 19 aprile inizia la 33ª giornata di Serie A che, tra le altre, prevede l'anticipo delle 18 tra Monza e Napoli. Apre il turno alle 15 Lecce-Como, il match delle 20.45 invece vedrà opporsi Roma e Verona. Si gioca anche per la Serie C e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 19 APRILE

11.00 Lecce-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Sassuolo-Como (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Inter-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Cagliari-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.30 Hearts-Aberdeen (Scottish Cup) - MOLA

13.30 Arsenal-Lione (Champions League femminile) - DAZN

14.00 Rayo Vallecano-Valencia (Liga) - DAZN

15.00 Lecce-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Inter-Roma (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Heidenheim-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

16.00 Everton-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Crystal Palace-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Everton-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

16.00 Brentford-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

16.00 West Ham-Southampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

16.15 Barcellona-Celta (Liga) - DAZN

18.00 Monza-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Aston Villa-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Maiorca-Leganes (Liga) - DAZN

18.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT ARENA e NOW

18.30 Sorrento-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.30 Team Altamura-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 Juventus Next Gen-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.30 Benevento-Trapani (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Casertana-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Foggia-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.30 Monopoli-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.30 Latina-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

20.45 Roma-Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

19.45 Austin-LA Galaxy (MLS) - APPLE TV

21.00 Las Palmas-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30 Vitoria Guimaraes-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

22.30 Columbus Crew-Inter Miami (MLS) - APPLE TV