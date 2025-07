Rodrygo lascia il Real Madrid: no al Tottenham, vuole un altro top club europeo

Stando a quanto riportato da FootMercato l'attaccante brasiliano dil Real Madrid, Rodrygo, avrebbe deciso di salutare il club spagnolo. Contestualmente, però, la testata parla anche di un secco no del calciatore alla proposta arrivata per lui al 'Bernabeu' da parte del Tottenham, club londinese che aveva avviato i contatti con il Real per capire la fattibilità dell'operazione.

L'intenzione di Rodrygo sarebbe, infatti, quella di trovare una nuova sistemazione in Europa ma in una società più grande e ambiziosa degli Spurs. Alla base della scelta del giocatore di salutare Madrid ci sarebbe la scarsa considerazione dimostrata per lui dal nuovo tecnico Xabi Alonso che lo ha escluso progressivamente dalla squadra. Il giocatore a inizio mercato era stato accostato anche al club azzurro.