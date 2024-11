Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 4ª giornata di Champions

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo martedì 5 novembre. Comincia il quarto turno dei gironi di Champions League che tra le italiane vede scendere in campo il Milan contro il Real Madrid, la Juventus contro il Lille e il Bologna in trasferta contro il Bayern Monaco. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE

11.00 Italia-San Marino Under 17 (Qualificazioni Europei) - VIVO AZZURRO TV

14.00 Sporting-Manchester City (Youth League) - UEFA TV

16.00 Lille-Juventus (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA TV

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 PSV-Girona (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Real Madrid-Milan (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Lille-Juventus (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Bologna-Monaco (Champions League) - SKY SPORT (canale 254), SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Liverpool-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Sporting-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Borussia Dortmund-Sturm Graz (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Celtic-Lipsia (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW