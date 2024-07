Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: la seconda semifinale di Euro 2024

Oggi mercoledì 10 luglio 2024 scende in campo il secondo match delle semifinali di Euro 2024. Sarà Olanda-Inghilterra l'unica partita del giorno, la vicente affronterà la Spagna in finale dominica. Di seguito la programmazione in tv.

21.00 Olanda-Inghilterra (Semifinale Europei) - RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)