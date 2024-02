Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Europa League e Conference

Continua oggi la tre giorni delle coppe europee con l'andata degli spareggi per gli ottavi di Europa e Conference League.

TuttoNapoli.net

Continua oggi la tre giorni delle coppe europee con l'andata degli spareggi per gli ottavi di Europa e Conference League. In campo per l'Italia la Roma, impegnata in trasferta contro il Feuenoord, e il Milan che affronterà a San Siro il Rennes. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

18.30 Picerno-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Casertana-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

18.45 Zona Europa - DAZN

18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 251)

18.45 Feyenoord-Roma (Europa League) - DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

18.45 Shakhtar-Marsiglia (Europa League) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

18.45 Galatasaray-Sparta Praga (Europa League) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

18.45 Young Boys-Sporting (Europa League) - DAZN

18.45 Union SG-Eintracht Francoforte (Conference League) - DAZN

20.30 Napoli-Pomigliano (Serie A femminile) - RAI SPORT, DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Benevento-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.45 Foggia-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

21.00 Zona Europa - DAZN

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Milan-Rennes (Europa League) - DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Benfica-Tolosa (Europa League) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

21.00 Lens-Friburgo (Europa League) - DAZN

21.00 Braga-Qarabag (Europa League) - DAZN

21.00 Ajax-Bodo/Glimt (Conference League) - DAZN

23.00 Platense-Belgrano (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA