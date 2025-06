Lang, manca solo l'annuncio ufficiale: le cifre dell'operazione

vedi letture

Noa Lang sarà il terzo colpo del Napoli in questa sessione del calciomercato, dopo gli annunci di De Bruyne e Marianucci. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come l'obiettivo del club sia chiaro: consegnare ad Antonio Conte una rosa quasi completa già per l’inizio del ritiro a Dimaro, fissato per il 17 luglio. La priorità è l’attacco, ma non è l’unico binario su cui viaggia il club azzurro: sono molteplici le trattative in corso per rinforzare ogni reparto.

Dicevamo, il terzo colpo è già definito: si tratta di Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven. L’accordo è stato chiuso nei giorni scorsi sulla base di 25 milioni più bonus, con intesa totale sia con il club olandese che con il calciatore. Lang sarà uno dei due rinforzi per la fascia sinistra, reparto che il Napoli intende rinnovare in profondità.

L’altro nome è Dan Ndoye, esterno svizzero in forza al Bologna e profilo da tempo in cima alla lista dei desideri. Tuttavia, la trattativa si è momentaneamente arenata di fronte alla richiesta dei rossoblù: 45 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza partenopea. Troppo alta per procedere senza riflessioni, tanto da consigliare una pausa nelle negoziazioni in attesa di sviluppi più favorevoli.