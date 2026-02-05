Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: secondo quarto di Coppa Italia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: secondo quarto di Coppa ItaliaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo giovedì 5 febbraio ci gioca il secondo quarto di finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus alle ore 21 alla New Balance Arena. Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO

18.30 Al Okhdood-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Anderlecht-Anversa (Coppa del Belgio) - DAZN

21.00 Atalanta-Juventus (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Betis-Atletico Madrid (Coppa del Re) - DAZN

21.00 Strasburgo-Monaco (Coppa di Francia) - COMO TV

21.05 Sporting-AVS (Taça de Portugal) - COMO TV