Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 5ª giornata di Serie A
In questo lunedì 29 settembre si conclude la quinta giornata di Serie A. Alle 18.30 si affrontano al Tardini Parma e Torino, chiude il turno il Monday Night tra Genoa e Lazio. Si gioca anche per la Serie C e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 29 SETTEMBRE
16.30 Roma-Frosinone (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.30 Parma-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Picerno-Foggia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Vicenza-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Cittadella-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Giugliano-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Ospitaletto-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.45 Genoa-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Everton-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Valencia-Oviedo (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Arouca-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
22.00 Francia-Sudafrica (Mondiali Under 20) - FIFA+
22.00 Norvegia-Nigeria (Mondiali Under 20) - FIFA+
