Moviola Cds: "Chiffi da 4,5! Manca un rigore netto al Napoli"
Voto 4,5 per Chiffi, arbitro di Milan-Napoli. Secondo la moviola del Corriere dello Sport manca un rigore al Napoli per fallo di Tomori su McTominay. "Il solito Chiffi: che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Commette errori gravi, non all’altezza: manca un rigore, il rosso arriva col sostegno. Poi domani Rocchi a Open VAR dirà che è andato tutto bene".
Ecco nel dettaglio l'episodio del mancato penalty assegnato al Napoli: "Tomori affronta in maniera scomposta McTominay, che lo anticipa: contatto sulla coscia/anca sinistra del giocatore azzurro, soprattutto il rossonero non prende mai il pallone. Chiffi - non una novità - decide di non decidere, il VAR (peggio) avalla la decisione sbagliata. Qui non siamo al rischio, era calcio di rigore".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
