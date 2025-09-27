Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via la 5ª di Serie A, c'è anche il Napoli Primavera

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via la 5ª di Serie A, c'è anche il Napoli PrimaveraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo sabato 27 settembre comincia la quinta giornata di Serie A. S'inizia alle ore 15 con Como-Cremonese. Alle 18 sfida alla Stadium tra Juventus e Atalanta, mentre alle 20.45 il Cagliari ospita l'Inter. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono diversi gli appuntamenti internazionali. In campo anche il Napoli Primavera, che alle 11 sfida fuori casa il Cesena. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 27 SETTEMBRE

11.00 Cesena-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Cremonese-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Brentford-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00 Getafe-Levante (Liga) - DAZN

15.00 Como-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Avellino-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Cesena-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Mantova-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sudtirol-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Venezia-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sambenedettese-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Torres-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Livorno-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Ravenna-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Bra-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Monza-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Mainz-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.00 Crystal Palace-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Manchester City-Burnley (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

16.00 Chelsea-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.15 Atletico Madrid-Real Madrid (Liga) - DAZN

16.30 Ajax-NAC (Eredivisie) - COMO TV

17.15 Monza-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Arezzo-Carpi (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Perugia-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Pontedera-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Vis Pesaro-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Pineto-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Juventus-Roma (Finale Serie A Women's Cup) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Juventus-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Nottingham Forest-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e NOW

18.30 Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Maiorca-Alaves (Liga) - DAZN

18.45 Motherwell-Aberdeen (Campioanto scozzese) - COMO TV

18.45 Hajduk-Lokomotiva Zagabria (Campionato croato) - COMO TV

19.30 Bari-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

19.30 Gimnasia La Plata-Rosario Central (Campionato argentino) - COMO TV

20.00 Excelsior-PSV (Eredivisie) - COMO TV

20.00 Al Fateh-Al Qadsiah (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.45 Cagliari-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Tottenham-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT e NOW

21.00 Villarreal-Athletic (Liga) - DAZN

21.05 PSG-Auxerre (Ligue 1) - SKY SPORT e NOW 

21.30 Estoril-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

22.30 Toronto-Inter Miami (MLS) - APPLE TV