Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via la 5ª di Serie A, c'è anche il Napoli Primavera
In questo sabato 27 settembre comincia la quinta giornata di Serie A. S'inizia alle ore 15 con Como-Cremonese. Alle 18 sfida alla Stadium tra Juventus e Atalanta, mentre alle 20.45 il Cagliari ospita l'Inter. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono diversi gli appuntamenti internazionali. In campo anche il Napoli Primavera, che alle 11 sfida fuori casa il Cesena. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 27 SETTEMBRE
11.00 Cesena-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Cremonese-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Brentford-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Getafe-Levante (Liga) - DAZN
15.00 Como-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Cesena-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Venezia-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sambenedettese-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.00 Torres-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
15.00 Livorno-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
15.00 Ravenna-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
15.00 Bra-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
15.00 Monza-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.30 Mainz-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 Crystal Palace-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
16.00 Manchester City-Burnley (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
16.00 Chelsea-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.15 Atletico Madrid-Real Madrid (Liga) - DAZN
16.30 Ajax-NAC (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Monza-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Arezzo-Carpi (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Perugia-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Pontedera-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Vis Pesaro-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pineto-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Juventus-Roma (Finale Serie A Women's Cup) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Juventus-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Nottingham Forest-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.30 Maiorca-Alaves (Liga) - DAZN
18.45 Motherwell-Aberdeen (Campioanto scozzese) - COMO TV
18.45 Hajduk-Lokomotiva Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
19.30 Bari-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.30 Gimnasia La Plata-Rosario Central (Campionato argentino) - COMO TV
20.00 Excelsior-PSV (Eredivisie) - COMO TV
20.00 Al Fateh-Al Qadsiah (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.45 Cagliari-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Tottenham-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT e NOW
21.00 Villarreal-Athletic (Liga) - DAZN
21.05 PSG-Auxerre (Ligue 1) - SKY SPORT e NOW
21.30 Estoril-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
22.30 Toronto-Inter Miami (MLS) - APPLE TV
