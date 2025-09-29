"Ha sbagliato persona!": Conte risponde a De Bruyne dopo la reazione al cambio

Antonio Conte risponde. Lo fa a distanza sulla reazione di Kevin De Bruyne che esce dal campo quasi evitandolo. In conferenza l'allenatore del Napoli dice: "De Bruyne? Mi auguro che era contrariato per il risultato, perché se era contrariato per altre cose ha preso la persona sbagliata". A differenza di quanto accaduto all'Etihad, quando Kdb fu tolto dopo 26' per il rosso a Di Lorenzo e tornò in panchina con grande professionalità in una sfida che attendeva da tempo contro la sua ex squadra, nel suo stadio, con il Milan - con la sostituzione nella ripresa con il Napoli in superiorità numerica - il belga ha reagito ed è sembrato piuttosto contrariato per la decisione del suo allenatore.

Ma anche Conte, a quanto pare, è contrariato per come l'ex City ha reagito e il suo messaggio dalla sala stampa del Meazza è chiaro. Vedremo quello che accadrà nelle prossime ore con lo Sporting all'orizzonte. Mercoledì si scenderà di nuovo in campo, ma al Maradona.