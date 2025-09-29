Quagliarella: "Conoscendo Conte, chiederà conto a De Bruyne della reazione dopo il cambio"

vedi letture

Nel post-partita di Milan-Napoli su Sky Sport, l'ex attaccante azzurro Fabio Quagliarella ha parlato del suo ex allenatore Antonio Conte: "Conoscendo Antonio Conte, di sicuro manderà comunicazione scritta e chiederà a De Bruyne in settimana conto della reazione dopo la sostituzione. Sicuro! Lo dico perché è successo a me quando mi allenava.

Io una volta feci una battuta uscendo dal campo dopo la sostituzione che mi aveva fatto, c'era il suo vice Angelo Alessio e io dissi: 'Mischia un po' 'sti numeri eh, perché esce sempre il 27 ed esco sempre io?' Allora lui mi disse: 'Cosa hai detto?' E io dissi che l'avevo mandato a quel paese, mica potevo dirgli che avevo fatto una battuta, visto che avevamo perso... Lui poi dopo mi ha insultato davanti a tutta la squadra e ho chiesto scusa".