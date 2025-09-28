Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Milan-Napoli
In questa domenica 28 settembre c'è il primo scontro al vertice di questa Serie A: Milan-Napoli andrà in scena alle ore 20:45. Continua poi la quinta giornata con altri quattro match. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 28 SETTEMBRE
11.00 Lecce-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Verona-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Sassuolo-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Potenza-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
12.30 Trento-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
13.00 Cagliari-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.30 Norimberga-Hertha (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
14.00 Rayo Vallecano-Siviglia (Liga) - DAZN
14.30 Groningen-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Roma-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Pisa-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Aston Villa-Fulham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Casarano-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.00 Benevento-Trapani (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
15.00 Virtus Verona-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
15.00 Crotone-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
15.00 Triestina-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
15.00 Albinoleffe-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Folgore Caratese-Leon (Serie D) - SOLOCALCIO
15.00 Torino-Parma (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.30 Friburgo-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Livingston-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
16.15 Elche-Celta (Liga) - DAZN
17.15 Modena-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Lille-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW
17.30 Newcastle-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Audace Cerignola-Catania (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Siracusa-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Latina-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pergolettese-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Lecce-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.15 Dinamo Zagabria-Slaven Belupo (Campionato croato) - COMO TV
18.30 Barcellona-Real Sociedad (Liga) - DAZN
19.30 Empoli-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.30 Union Berlino-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.15 Racing-Independiente (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.30 Lumezzane-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Lecco-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Monopoli-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.45 Milan-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Betis-Osasuna (Liga) - DAZN
22.00 Italia-Australia (Mondiali Under 20) - RAI SPORT
23.00 River Plate-Deportivo Riestra (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e COMO TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro