Conte cambia: subito una novità di formazione per lo Sporting in Champions

Ci sarà subito una novità di formazione per il Napoli che affronterà mercoledì lo Sporting al Maradona per la seconda giornata di Champions. In porta infatti ci sarà Vanja Milinkovic-Savic che era già partito titolare contro il CIty all'Etihad e che quindi, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, viene considerato da Conte il portiere dell'Europa per la sua capacità di giocare lungo con i rilanci precisi.

Una mossa già decisa, a quanto pare, nell'ottica di rotazioni che coinvolgono tutti i ruoli e anche la porta. L'ex Torino è arrivato in estate, è stato pagato una ventina di milioni e ha esordito in campionato al Franchi contro la Fiorentina. Poi è stato protagonista a Manchester e ora a quanto pare è pronto a tornare tra i pali.