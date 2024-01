Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: tre anticipi di Serie A e Osimhen vs Anguissa

Dopo l'anticipo di ieri, altre tre gare di Serie A in programma quest'oggi.

Dopo l'anticipo di ieri, altre tre gare di Serie A in programma quest'oggi. Alle 15.00 Atalanta-Udinese, alle 18.00 Juventus-Empoli, mentre stasera alle 20.45 sarà possibile assistere a Milan-Bologna.

12.30 Napoli-Inter (Serie A femminile) - DAZN, ZONA DAZN

14.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

14.00 Modena-Parma (Serie B) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT

14.00 Venezia-Ternana (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Cremonese-Brescia (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Como-Ascoli (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Sudtirol-Cosenza (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Real Sociedad-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

14.00 Bayern-Hoffenheim (Bundesliga femminile) - DAZN

14.00 Levante Las Planas-Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN

15.00 Atalanta-Udinese (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

15.00 Roma-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Augsburg-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

16.15 Pisa-Spezia (Serie B) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT

16.15 Bari-Reggiana (Serie B) -DAZN, SKY SPORT

16.15 Feralpisalò-Lecco (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Siviglia-Osasuna (Liga) - DAZN

16.15 Potenza-Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Pro Patria-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Alessandria-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT

17.00 Nizza-Metz (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

18.00 Juventus-Empoli (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

18.00 Angola-Namibia (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

18.30 Bayer Leverkusen-Borussia M. (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K

18.30 Barcellona-Villarreal (Liga) - DAZN

18.30 Pontedera-Perugia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

18.30 Pescara-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Entella-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Fiorenzuola-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Monterosi-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT )

18.30 Brighton-Chelsea (Women's Super League) - DAZN

18.30 Athletic-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN

20.00 Fulham-Newcastle (FA Cup) - DAZN

20.45 Milan-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

20.45 Casertana-Latina (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Audace Cerignola-Crotone (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Giugliano-Picerno (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Turris-Messina (Serie C) - SKY SPORT

21.00 Nigeria-Camerun (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

21.00 Marsiglia-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA

21.00 Maiorca-Betis (Liga) - DAZN, ZONA DAZN