Conte presenta la sfida al Genoa in conferenza: fissata data e ora

Antonio Conte, tecnico del Napoli, interverrà in conferenza stampa sabato 10 maggio alle ore 14:30 presso il centro sportivo di Castel Volturno. L'incontro con i media arriva alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma domenica 11 maggio alle 20:45 allo stadio Maradona, valida per la 36ª giornata della Serie A 2024/2025.