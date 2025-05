Serie B, risultati e classifica: Salernitana ko, rischia la C diretta. Bari, playoff lontani

Si deciderà all'ultima giornata la corsa salvezza in Serie B. Restano cinque squadre - Cittadella, Salernitana, Frosinone, Sampdoria e Brescia - racchiuse in appena un punto che si giocheranno l'unico posto certo per la permanenza e i due nei play out sperando di evitare le ultime posizioni che porterebbero alla retrocessione diretta in Serie C. In coda i colpi li mettono a segno la Sampdoria, che vince contro la Salernitana il pesantissimo scontro diretto, e il Cittadella che torna alla vittoria in casa contro il Bari che vede allontanarsi i playoff. In chiave play off colpi importanti per Palermo e Cesena.

SERIE B – 38ª GIORNATA

Cittadella-Bari 3-1

31’ Favilli (B), 47’ Rabbi (), 66’ Palmieri (C), 82’ Pandolfi (C)

Cosenza-Cesena 0-1

13’ Bastoni

Juve Stabia-Reggiana 1-2

29’, 45’ Girma (R), 85’ Adorante (J)

Mantova-Carrarese 2-1

44’ Mancuso (M), 47’ Finotto (C), 83’ Debenedetti (M)

Modena-Brescia 2-2

25’ aut. Cauz (B), 29’ Caso (M), 67’ Di Pardo (M), 89’ Calvani (B)

Palermo-Frosinone 2-0

30’, 48’ Brunori

Pisa-SudTirol 3-3

21’ Mallamo (S), 36’ Gori (S), 38’ Lind (P), 68’ Pietrangeli (S), 78’ Sernicola (P), 90’+3’ Rus (P)

Sampdoria-Salernitana 1-0

45’+1’ Meulensteen

Sassuolo-Catanzaro 0-2

52’ Biasci, 90’+1’ Bonini

Spezia-Cremonese 2-3

13’ Barbieri (C ), 17’ Azzi (C ), 43’ Vandeputte (C ), 69’ P. Esposito (S), 75’ rig. Lapadula (S)

CLASSIFICA

Sassuolo 82

Pisa 73

Spezia 63

Cremonese 61

Juve Stabia 54

Catanzaro 52

Palermo 51

Cesena 50

Bari 47

Sudtirol 45

Carrarese 44

Modena 44

Reggiana 44

Mantova 43

Sampdoria 40

Frosinone 40

Brescia 39

Salernitana 39

Cittadella 39

Cosenza 30 (-4 punti)