Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: si parte alle 13.30 col Tottenham, poi la Serie A

vedi letture

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A con ben quattro gare in programma: alle 15.00 Como-Parma e Genoa-Bologna, alle 18.00 Milan-Udinese e alle 20.45 Juventus-Lazio. In campo anche la Serie B, la Serie C e i grandi match dei campionati europei.

Ecco dove vedere tutte le sfide di oggi, sabato 19 ottobre.

11.00 Cagliari-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Sampdoria-Napoli (Serie A femminile) - DAZN, DAZN 1

13.30 Tottenham-West Ham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K

14.00 Athletic-Espanyol (Liga) - DAZN

15.00 Genoa-Bologna (Serie A) - DAZN, DAZN 1

15.00 Como-Parma (Serie A) - DAZN, DAZN 2

15.00 Cittadella-Cosenza (Serie B) - DAZN

15.00 Modena-Palermo (Serie B) - DAZN

15.00 Salernitana-Spezia (Serie B) - DAZN

15.00 Sudtirol-Pisa (Serie B) - DAZN

15.00 Ascoli-Perugia (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Sorrento-Benevento (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Arzignano-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Rimini-Pianese (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Lumezzane-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Latina-Altamura (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Fiorentina-Lazio (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.00 Manchester United-Brentford (Premier League) - SKY SPORT UNO

16.00 Fulham-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

16.15 Osasuna-Betis (Liga) - DAZN

17.15 Brescia-Sassuolo (Serie B) - DAZN

17.30 Atalanta U23-Renate (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Triestina-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Lumezzane-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Clodiense-Alcione SKY SPORT

17.30 Turris-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Milan-Udinese (Serie A) - DAZN, DAZN 1

18.30 Bournemouth-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K

18.30 Bayern-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Girona-Real Sociedad (Liga) - DAZN

20.45 Juventus-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT