Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: si parte alle 18.30 con l'Inter

Tanta carne al fuoco per quanto riguarda il calcio in televisione nella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre 2024. Prosegue la 10^ giornata di Serie A, in campo però anche la B e la C. Per gli appassionati c'è anche la sfida di Coppa di Germania tra Mainz e Bayern.

18.30 Zona Serie A - DAZN

18.30 Empoli-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Venezia-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

18.30 Milan Futuro-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.30 Torres-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 Lecco-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.30 Triestina-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Picerno-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Clodiense-Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

19.30 Sudtirol-Frosinone (Serie B) - DAZN

20.30 Zona Serie B - DAZN

20.30 Cittadella-Sampdoria (Serie B) - DAZN

20.30 Mantova-Palermo (Serie B) - DAZN

20.30 Pisa-Catanzaro (Serie B) - DAZN

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Juventus-Parma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Atalanta-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Padova-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Pescara-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Trapani-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Entella-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255 e NOW

20.45 Ascoli-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Mainz-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT (canale 257) e NOW