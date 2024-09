Capoue, nuova carriera? Si tessera con una squadra di basket: primi 5 punti in campionato

Nuova carriera per Etienne Capoue? Il centrocampista francese, libero da ogni contratto dopo la fine dell'esperienza con il Villarreal, è alla ricerca di un nuovo progetto e non ha alcuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo. Continuare a giocare ad alti livelli è il suo obiettivo ma questo non gli impedisce di continuare a coltivare altre passioni.

Il 34enne gioca spesso a basket e ha cominciato qualche settimana fa ad allenarsi con il CB Jovens L'Eliana, squadra che milita nella quarta divisione spagnola. Dopo aver disputato un'amichevole, ha deciso di tesserarsi e ha giocato i primi minuti in campionato con il club valenciano nello scorso fine settimana, segnando anche i suoi primi cinque punti nella sconfitta casalinga (70-75) contro il CB Jorge Juan Tártaros Gonzalo Castelló.