Caputi: "Mertens ha lanciato un messaggio ad Ancelotti, serve più costanza"

Massimo Caputi, giornalista sportivo è intervenuto nella trasmissione radiofonica "Tutti convocati" e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardanti le parole di Mertens nel post partita nella sofferta vittoria per 2-1 contro il Brescia: "Oggi Mertens ha mandato un messaggio ad Ancelotti con le sue parole. Il Napoli sta cambiando molto ogni settimana e questo forse non aiuta l'equilibrio della squadra e dietro le amnesie non mancano. Per tenere il passo delle prime serve più costanza".