Che giocata del Napoli: Zielinski firma il vantaggio azzurro!

Napoli in vantaggio con Piotr Zielinski al minuto 15 del match con lo Spezia! Lancio per Osimhen in profondità. Scarico su Politano, che poi premia la sovrapposizione di Di Lorenzo. Cross basso dell'ex Empoli, Zielinski è libero in area e calcia da distanza ravvicinata: conclusione potente, imprendibile per Provedel!