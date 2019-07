Chiesa, scontro tra Juve e Fiorentina: proteste delle dirigenza viola contro Paratici

Contatto telefonico fra Joe Barone, dirigente della Fiorentina, e Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Oggetto del contendere, la posizione di Federico Chiesa, sempre più in bilico dopo il confronto di ieri a New York. La richiesta del calciatore era quella di andare alla Juventus - come spiega Il Corriere dello Sport - ma l'idea della proprietà è quella di non venderlo nemmeno per un miliardo di euro.

SFIDA ALLA JUVENTUS - Così Barone, nella sua telefonata, ha spiegato come gli americani non amano essere messi spalle al muro, protestando e ribadendo che Chiesa non lascerà Firenze. Non sembrano solo schermaglie, perché in gioco non c'è solo il futuro di un giocatore di talento.